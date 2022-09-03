Tokat'ta baraj göletinde ceset bulundu - Son Dakika
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Tokat'ta baraj göletinde ceset bulundu

03.09.2022 22:42
Tokat'ta baraj göletinde ceset bulundu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bulunan Tepekışla Hidroelektrik Santrali'nin göletinde ceset bulundu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bulunan Tepekışla Hidroelektrik Santrali'nin göletinde ceset bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Tepekışla köyü yakınlarındaki Tepekışla Hidroelektrik Santralinin göletinde yaşandı. Baraj göletinde balık tutanlar, su içinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çürümeye başladığı gözlenen ceset incelemelerin ardından sudan çıkarılarak kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Erbaa Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. Cesedin üzerinden 31 Ağustos'ta kayıp olarak başvuruda bulunulan İbrahim Koldan'a (72) ait avcı belgesi çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Hidroelektrik Santrali, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta baraj göletinde ceset bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta baraj göletinde ceset bulundu - Son Dakika
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