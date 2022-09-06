Tokat'ta ormanlık alanda yangın - Son Dakika
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Tokat'ta ormanlık alanda yangın

06.09.2022 01:03
Tokat'ta ormanlık alanda yangın

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangın yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda etkili oldu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangın yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda etkili oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tokat- Amasya il sınırı Boğazkesen köprüsü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Makilik alanda çıkan örtü altı yangını ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Jandarma ekipleri balık tutmaya gelenlerin yangına neden olması ihtimali üzerine çalışma başlattı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Amasya, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta ormanlık alanda yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta ormanlık alanda yangın - Son Dakika
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