Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Taşova istikametinden ilçe merkezine giden M.O.Ö. idaresindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı'ya çarptı. Yaralı olarak Erbaa Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Pancarcı doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli öldü - Son Dakika

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