Kaza, dün saat 21.00 sıralarında D-100 kara yolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Taşova istikametinden ilçe merkezine giden M.O.Ö. yönetimindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Pancarcı'ya çarptı. Ağır yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Pancarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.O.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Erbaa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 17 yaşındaki sürücünün engellinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada - Son Dakika

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