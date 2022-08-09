17 yaşındaki sürücünün engellinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada - Son Dakika
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17 yaşındaki sürücünün engellinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

09.08.2022 12:52
17 yaşındaki sürücünün engellinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz sürücü M.O.Ö.'nün (17) kullandığı hafif ticari aracın çarpmasıyla zihinsel engelli Yavuz Pancarcı'nın öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz sürücü M.O.Ö.'nün (17) kullandığı hafif ticari aracın çarpmasıyla zihinsel engelli Yavuz Pancarcı'nın öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltındaki M.O.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında D-100 kara yolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Taşova istikametinden ilçe merkezine giden M.O.Ö. yönetimindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Pancarcı'ya çarptı. Ağır yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pancarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.O.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

YENGESİNİ HASTANEYE GÖTÜRMÜŞEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan M.O.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin savcılıkta verdiği ifadede, gece ailesinin bilgisi dahilinde aracı alarak, her gün iğne yaptırması gereken yengesi M.B.'yi devlet hastanesine götürdüğünü, dönüş yolunda kavşağa kontrolsüz bir şekilde giren yayaya çarptığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, zihinsel engelli Yavuz Pancarcı'nın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde kavşak ortasında ilerleyen Pancarcı'ya hafif ticari aracın çarptığı görüldü. Olayda yaşamını yitiren Pancarcı'nın otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Erbaa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki sürücünün engellinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada - Son Dakika

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