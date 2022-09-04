HES barajında bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi - Son Dakika
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HES barajında bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi

04.09.2022 13:49
HES barajında bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hidroelektrik santrali (HES) barajında bulunan erkek cesedinin 3 gündür kayıp olarak aranan kişiye ait olduğu tespit edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hidroelektrik santrali (HES) barajında bulunan erkek cesedinin 3 gündür kayıp olarak aranan kişiye ait olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tepekışla HES barajında balıkçılar dün akşam saatlerinde su içinde bir kişinin cansız bedenini buldu. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Erbaa Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Morgda yakınları tarafından kimlik tespiti yapılan cesedin evli ve 2 çocuk babası İbrahim Koldan'a ait olduğu tespit edildi. Cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Erbaa, Tokat, HES, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HES barajında bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: HES barajında bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi - Son Dakika
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