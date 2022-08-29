İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iki evin duvarının arasına düştüğü belirlenen köpeği kurtarmak için çalışmalara başladı. Köpeğin bulunduğu noktayı tespit eden ekipler, duvarı kırarak hayvanı kurtardı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta iki duvar arasında sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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