Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü yarışları Kaleköyü Seyir Tepede başladı. Yamaç paraşütü ile atlayış yapan Mete Ç. (30) kalkış yerinin 1 kilometre güneyinde araziye düştü. Şahısla sağlanan telsiz irtibatında sağlık durumunun iyi olduğunu ifade öğrenildi. Yapılan çalışmalarda şahıs bulunduğu yerden kurtarıldı. Sporcunun ağaç dallarına çarpması sonucu kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat'ta yamaç paraşütü pilotu düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.