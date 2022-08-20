Tokat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı

20.08.2022 18:45
Tokat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mustafa Güney yönetimindeki HNG 2525 yabancı plakalı otomobil, D-100 kara yolu jandarma kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Yeşil idaresindeki 34 ADK 613 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araçlarda bulunan Ayşe, Cennet ve Eyüp Yeşil ile Mustafa, Fatma ve Sema Güney yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Güney, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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