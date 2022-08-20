Kazada araçlarda bulunan Ayşe, Cennet ve Eyüp Yeşil ile Mustafa, Fatma ve Sema Güney yaralandı.

Kaynak: AA

Mustafa Güney, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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