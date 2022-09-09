Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

09.09.2022 11:06
Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Yılmaz yönetimindeki 34 GN 9650 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Otogar Kavşağı'nda, İlker Yasin Özkan idaresindeki 60 FH 140 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Kibar ve Emine Yılmaz yaralandı. Araçta sıkışan Kibar Yılmaz, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kibar Yılmaz, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mehmet Yılmaz, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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