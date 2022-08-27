Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

27.08.2022 23:38
Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin duvara çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin duvara çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Hasan Bakan yönetimindeki 60 HC 991 plakalı otomobil, Erbaa- Niksar kara yolu Karanlıkdere mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Ayşe, çocukları Zeynep ve Betül Bakan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Niksar, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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