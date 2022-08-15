Tokat'ta otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı

15.08.2022 22:09
Tokat'ta otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erbaa ilçesi Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. O.S. idaresindeki 60 EM 727 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 60 KA 115 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 60 KA 115 plakalı otomobil tarlaya uçtu. Ters dönen otomobildeki 7 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. 1'si ağır 8 yaralı ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

YORUMLAR
500
Hatalı sollama yapan araçtan kurtardı, evin balkonuna çarptı Hatalı sollama yapan araçtan kurtardı, evin balkonuna çarptı
Kaynak: İHA

Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:42 İstanbul'da denge bozuldu! Maç adeta golle başladı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 22:09:38. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement