Edinilen bilgiye göre kaza, Erbaa ilçesi Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. O.S. idaresindeki 60 EM 727 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 60 KA 115 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 60 KA 115 plakalı otomobil tarlaya uçtu. Ters dönen otomobildeki 7 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. 1'si ağır 8 yaralı ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat'ta otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı - Son Dakika

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