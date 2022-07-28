Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Erbaa kara yolu Tepekışla barajı yakınlarında meydana geldi. Reşadiye 'den İstanbul 'a giden M.Y (50) idaresindeki 34 JS 2410 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte H.Y N (46), C. Y (9) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Reşadiye, Tragger, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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