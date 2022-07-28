Tokat'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

28.07.2022 12:41
Tokat'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Erbaa kara yolu Tepekışla barajı yakınlarında meydana geldi. Reşadiye'den İstanbul'a giden M.Y (50) idaresindeki 34 JS 2410 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte H.Y N (46), C. Y (9) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

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Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı Milas Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor Milas Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor
Kaynak: İHA

Reşadiye, Tragger, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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