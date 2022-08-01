Edinilen bilgiye göre kaza; Endikpınar köyünde meydana geldi. Hakkı Sakınmaz (60) idaresindeki tuğla yüklü traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Sakınmaz'ı kurtarmak için bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altından çıkartılan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tuğla yükü traktör devrildi: 1 ölü - Son Dakika

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