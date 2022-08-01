Tuğla yükü traktör devrildi: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Tuğla yükü traktör devrildi: 1 ölü

01.08.2022 12:30
Tuğla yükü traktör devrildi: 1 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Endikpınar köyünde meydana geldi. Hakkı Sakınmaz (60) idaresindeki tuğla yüklü traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Sakınmaz'ı kurtarmak için bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altından çıkartılan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

YORUMLAR
500
Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kaynak: İHA

Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuğla yükü traktör devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 18:42:19. #1.13#
SON DAKİKA: Tuğla yükü traktör devrildi: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement