Erbaa ilçesi fındık veriminde Karadeniz illeriyle yarışıyor - Son Dakika
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Erbaa ilçesi fındık veriminde Karadeniz illeriyle yarışıyor

03.10.2022 13:40
Erbaa ilçesi fındık veriminde Karadeniz illeriyle yarışıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretilen fındığın kalitesi Karadeniz illerini aratmıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretilen fındığın kalitesi Karadeniz illerini aratmıyor.

Tokat'ın tek fındık üretimi yapılan ilçesi Erbaa'da bu yıl hasat çok verimli geçiyor. 2015 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile fındık üreten iller kapsamına giren ilçede, 30 bin dönümlük alanda 1600 çiftçi fındık üretimi yapıyor.

İlçede 215 rakımdan 1300 rakıma kadar farklı arazilerde farklı tür ve çeşitte üretilen fındığın bu yılki verimi mevsim şartlarının da uygun olması sebebi ile üst seviyelere çıktı.

Gökal Belde Belediye Başkanı Osman Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökal beldesinin ilçeye 52 kilometre mesafede ve dağınık Karadeniz yerleşimine hakim olduğunu ve bu yüzden ağırlıklı olarak fındık tarımı yaptıklarını söyledi.

Fındık üretiminin Erbaa'nın kuzey istikametinde yoğunlaştığını anlatan Akbulut, "Yıllık üretimimiz 5 bin ton civarında. Randıman olarak da gerçekten Karadeniz illeri ile yarışıyoruz. Yüzde ellinin üzerinde randımanlı fındık üretimi yapıyoruz ve bu konuda çok iddialıyız. En iyi şekilde bahçelerimizi düzenleyerek daha çok ürün almanın hesabı ve kitabını yapıyoruz. Devletimizin vermiş olduğu fiyatların istikrarlı olması, her yıl Toprak Mahsulleri Ofisinin açılması nedeniyle çiftçilerimiz de mağduriyet yaşamamaktadır." ifadelerini kullandı.

Fındık üreticisi Cafer Erdönmez ise "TMO'ya fındığımızı getirdik. Fındık üretiminden bu sene Allah'a şükür bölgemizde herkes memnun. Bu yıl iyi ürün oldu. Devletimizin verdiği fiyattan da memnunuz. Yüzde yüz fiyat verdi. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Tokat, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaa ilçesi fındık veriminde Karadeniz illeriyle yarışıyor - Son Dakika

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