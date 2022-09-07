Silahlı saldırıda yaralanan MHP'li meclis üyesi hastaneye böyle getirildi - Son Dakika
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Silahlı saldırıda yaralanan MHP'li meclis üyesi hastaneye böyle getirildi

07.09.2022 13:36

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan MHP'li meclis üyesinin hastaneye getirildiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan MHP'li meclis üyesinin hastaneye getirildiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay; Erbaa ilçesi Koçak köyü yolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. MHP'li Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir idaresindeki makam aracına ormanlık alandan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi. Otomobilin şoför mahallindeki camdan giren kurşun Özdemir'in yanında bulunan MHP İl Genel Meclis üyesi Ünal Umay'ın kafa bölgesine isabet etti. Silahlı saldırıda cam kesiği sonucu hafif şekilde yaralanan Özdemir, yoluna devam etti. Başkan Özdemir, Erbaa girişinde başından yaralanan Umay'ı sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan Umay, Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Umay'ın sedye ile acil servise alındığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Umay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın fail veya faillerinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Vural Özdemir, Tanoba, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıda yaralanan MHP'li meclis üyesi hastaneye böyle getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı saldırıda yaralanan MHP'li meclis üyesi hastaneye böyle getirildi - Son Dakika
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