Tokat'ın Halaçlı köyünde mevsimin ilk karı - Son Dakika

Tokat'ın Halaçlı köyünde mevsimin ilk karı

19.11.2020 13:33
Tokat'ın Halaçlı köyünde mevsimin ilk karı, System.String[]

TOKAT'ın Reşadiye ilçesindeki 1500 rakımda bulunan Halaçlı köyüne, mevsimin ilk karı yağdı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesindeki 1500 rakımda bulunan Halaçlı köyüne, mevsimin ilk karı yağdı.

Tokat'ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki 1500 rakımlı Halaçlı köyüne kar yağdı. Karla birlikte köyün arazisi beyaza büründü.


Tokat'ın Halaçlı köyünde mevsimin ilk karı
Tokat'ın Halaçlı köyünde mevsimin ilk karı
Tokat'ın Halaçlı köyünde mevsimin ilk karı

Reşadiye, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ın Halaçlı köyünde mevsimin ilk karı - Son Dakika


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