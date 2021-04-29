Tokat'ın kayıp çocukları bulunamadı - Son Dakika

Tokat'ın kayıp çocukları bulunamadı

29.04.2021 11:53
Tokat'ın kayıp çocukları bulunamadı, System.String[]

Tokat'ta, kaybolduğunda 7 yaşında olan Dursun Kağan Taşçı'dan yaklaşık 6 yıldır, 3.5 yaşındaki Evrim'den ise yaklaşık 3 yıldır haber alınamıyor.

Tokat'ta, kaybolduğunda 7 yaşında olan Dursun Kağan Taşçı'dan yaklaşık 6 yıldır, 3.5 yaşındaki Evrim'den ise yaklaşık 3 yıldır haber alınamıyor. Yaklaşık 17 saattir kayıp olan Süleyman Asaf Yıldırım'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Tokat merkeze bağlı Çat Beldesi Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım'ın kaybolması akıllara, Tokat'ta kaybolan ve henüz bulunamayan çocukları getirdi. Tokat'ın Reşadiye ilçesi Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, 29 Aralık 2015 tarihinde sabah saatlerinde oyun oynamak için evlerinden çıktıktan sonra kayboldu. Aylarca Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimaline karşı yapılan arama çalışmalarında sonuç alınmazken, çocukların kaçırılma veya öldürülme ihtimali üzerine özel ekipler tarafından yapılan çalışmalardan da sonuç alınamadı. Olaydan 2.5 yıl sonra Kelkit Çayı'na uçan bir araçta sulara kapılarak kaybolan Muhtar Ayhan Cebe'yi bulmak için başlatılan çalışmalarda beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Dalgıçlar HES göletinin mazgallarında spor ayakkabı içinde çorap ve kemik parçaları buldu. Bulunan kemik parçalarının yapılan DNA testinde Bayram Erol'a ait olduğu tespit edildi. Bayram'ın en azından bir mezarı olurken, kayıp çocuklardan Dursun Kaan Taşçı'nın ailesi yıllardır gelecek bir haberi bekliyor.

3.5 yaşında kaybolan Evrim olayı aydınlatılamadı

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 2 çocuklu Burhan ve Dilek Atış çiftinin 3,5 yaşındaki çocukları Evrim 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu. Aylarca süren Evrim'i arama çalışmaları sonlandırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Bugüne kadar Evrim'le ilgili bir ize rastlanmadı. Evrim ve Süleyman Asaf'ın kaybolma şekillerindeki benzerlik dikkat çekti. - TOKAT

Tokat'ın kayıp çocukları bulunamadı
Tokat'ın kayıp çocukları bulunamadı
Tokat'ın kayıp çocukları bulunamadı
Tokat'ın kayıp çocukları bulunamadı
Tokat'ın kayıp çocukları bulunamadı
Tokat'ın kayıp çocukları bulunamadı
Tokat'ın kayıp çocukları bulunamadı

Süleyman Yıldırım, Çermik Mahallesi, Bayram, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ın kayıp çocukları bulunamadı - Son Dakika


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