TOKAT'IN MEŞHUR BAĞ YAPRAĞI SUŞİYLE BULUŞTU - Son Dakika

TOKAT'ta ev hanımı Neşe Arslantaş ve kardeşi Gamze Arslan, İstanbul'da tadıp çok beğendikleri suşiyi Tokat'ın meşhur bağ yaprağı ile buluşturdu. Türk mutfağında sarma ve dolma gibi yemeklerin ana malzemesi olan bağ yaprağı ile hazırlanan suşi meraklılardan ilgi gördü.

Kent merkezinde yaşayan, Neşe Arslantaş (31) ve kardeşi Gamze Arslan (28) yaz tatilinde gezmek için İstanbul'a gitti. İstanbul'da suşi restoranına giden 2 kardeş tadını beğendikleri suşiyi Tokat'ta evlerinde yapmaya karar verdi. İnternet üzerinden araştırma yaparak suşi yapmasını öğrenen kardeşler, bu yiyeceği meşhur Tokat yaprağı ile buluşturdu.

Tokat bağ yaprağı ile suşinin daha güzel olduğunu söyleyen Neşe Arslantaş, "İstanbul'a gezmeye gitmiştik. Orada bir restoranda suşi yedik. Çok hoşumuza gitti. Bu fikri bu lezzetti Tokatlılarla buluşturalım istedik. İnternetten bayağı bir araştırma yaptık. Püf noktalarını öğrendik. Sonra deneme yaptık. Çok güzel oldu. Bayağı da ilgi oldu. Tokat yaprağı, dünya mutfağına da açılmış bir lezzet. Çok da güzel oldu. Çok güzel geri dönüşler var. Yaprakta kırmızı somonumuz var. Kapya biber, krem peynir, salatalık ve avokado, pirinç kullanarak yapıyoruz. Bence yapraklısı daha güzel" dedi.

Gamze Arslan ise, "Bunu yaparken özel bir pirinç kullanıyoruz. Her pirinç olmuyor. Önce pirinci haşlayıp, pirinç sirkesi ile tuz ve şeker ile tatlandırdıktan sonra yaprağın üzerine seriyoruz. İsteğe bağlı, somon, krem peynir, salatalık ve avokado koyarak kesiyoruz. Salamura yaparak kullanıyoruz" diye konuştu.