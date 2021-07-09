TOKAT'IN MOR GELİNCİĞİ LAVANTALAR HASAT EDİLİYOR - Son Dakika

Eski çöp depolama alanının rehabilite edilmesiyle oluşturulan lavanta bahçesinde ilk hasat gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesi tarafından 102 dekarlık Vahşi Çöp Depolama alanının 2017 yılında rehabilite edilmesiyle birlikte çöp kokuları yerini lavanta kokusuna bıraktı. Tokat Belediyesi tarafından dikilen "Tıbbi Lavanta", "Hakiki Lavanta" gibi isimlerle halk arasında anılan "Lavandula Angustifolia" çiçekleri hasat ediliyor.

Parfümeri, Tıbbi ve Ekoturizm alanlarında kullanılan Lavanta çiçeğine talep her geçen gün artarken, Tokat Belediyesi tarafından eski çöp alanında yetiştirilen Lavantaların, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat işlemlerine devam ediliyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 21 Bin Lavanta'nın alanda yetiştirildiğini belirterek, eski vahşi çöp alanının yeniden doğaya kazandırıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Şehir merkezine yaklaşık 5 km mesafede Yeşilırmak kenarında bulunan eski vahşi çöp alanımız, fermantasyon yangınları ile şehrimiz için hem bir tehlike oluşturuyor hem de kötü kokular yayıyordu. 2017 yılında bu alanımızı rehabilite ederek çöp kokularının ve tehlikeli durumların önüne geçmiştik. 25 Bin metrekarelik bölümde yaklaşık 21 Bin kök lavanta yetiştirmeye başladık. Ekiplerimiz gerekli zirai ve sulama işlemlerini, çapa ve bakımlarını düzenli olarak yaptılar. Bugün ise Tokat'ımızın mor gelinliklerini hasat ediyoruz.

Lavanta çiçeği, başta kozmetik sektörü olmak üzere, Tıbbi alanda da çokça kullanılıyor. Antimilrobiyal Üretimi yine Lavantalardan elde ediliyor. Ayrıca Ekoturizm'de de önemli bir yere sahip olan Lavanta çiçeklerinden Lavanta Bal'ı da üretiliyor. Bizim öncelikli hedefimiz çöp alanını rehabilite ederek doğaya kazandırmak ve ekoturizmi canlandırmaktır. " dedi.

"Tokat'ın Mor Bereketi"

4 yıllık süreçte dönüm başına 150 Kg Lavanta üretimi hedeflediklerini belirten Başkan Eroğlu şunları söyledi:

"2 yıl önce diktiğimiz lavantalarda küçük çaplı da olsa hasat işlemimizi yaptık. Yaş ve kuru olarak satışı yapılmakta. 4 Yıllık hedefimiz yaklaşık 150 Kg Lavanta yetiştirmektir. Tokat şehrimiz de Lavanta çiçeğinin yetişmesi açısından uygun iklime sahip nadide illerden biridir. İnşallah daha çok Lavanta yetiştirerek hem insanlarımıza görsel bir güzellik sunacak hem de tüketicilerimizle buluşturacağız. Lavantalarımız Tokat'ın Mor Bereketi olacaktır. "