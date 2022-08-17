Bıçaklanan market sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bıçaklanan market sahibi hayatını kaybetti

17.08.2022 13:47
Bıçaklanan market sahibi hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir market işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir market işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece Kayapaşa Mahallesi Ünye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Koçboğa'ya ait iş yerinde meydana geldi. Olayda, işyerine gelen U.A. ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu U.A. iş yeri sahibi Koçboğa'yı bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Koçboğa, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Koçboğa, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz Koçboğa'nın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak U.A. adlı şüpheli için polis arama çalışması başlattı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Ünye Caddesi, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklanan market sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bıçaklanan market sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika
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