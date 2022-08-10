Tokat'ta orman yangını; 1 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Tokat'ta orman yangını; 1 saatte kontrol altına alındı

10.08.2022 15:10
Tokat'ta orman yangını; 1 saatte kontrol altına alındı

TOKAT'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çabasıyla büyümeden 1 saatte kontrol altına alındı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çabasıyla büyümeden 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Niksar ilçesi Ustahasan köyü mevkindeki kızılçam ormanında çıktı. Girişin yasak olduğu ormandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 arazöz, 1 su ikmal, onlarca itfaiyecinin müdahale ettiği yangın,1 saatte kontrol altına alındı. 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Niksar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta orman yangını; 1 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta orman yangını; 1 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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