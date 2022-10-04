Kümbetli köyünde Ömer Yeni'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edip dışarıya çıkan ev sahibi ile köylüler, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kaynak: AA

Niksar Belediyesi, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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