Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

04.10.2022 09:16
Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında zarar gören iki katlı ahşap ev, belediye ekibince yıkıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında zarar gören iki katlı ahşap ev, belediye ekibince yıkıldı.

Kümbetli köyünde Ömer Yeni'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edip dışarıya çıkan ev sahibi ile köylüler, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ev, tehlike oluşturmaması için Niksar Belediyesi ekibince yıkıldı.

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Kaynak: AA

Niksar Belediyesi, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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