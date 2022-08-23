Tokat'ta kenevir operasyonu

Tokat'ın Niksar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 53 kök kenevir bitkisi ve 175 gram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Niksar'a bağlı Çengelli köyünde Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde T.B. (30) isimli 1 şüpheli şahsın orman arazisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 53 kök keneviri ve 175 gram kubar esrarı ele geçirirdi.

Ayrıca şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 Adet ruhsatsız av tüfeği, 4 Adet tüfek fişeği, 200 Adet 9 mm. ve 54 Adet 7.65 çapında tabanca mermisi ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT