Tokat'ta kenevir operasyonu 1 gözaltı - Son Dakika
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Tokat'ta kenevir operasyonu 1 gözaltı

29.07.2022 14:59
Tokat'ta kenevir operasyonu 1 gözaltı

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 104 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi bir kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 104 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şahinli ve Yarbaşı köylerinde Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü Ekipleriyle yapılan ortak istihbarı çalışma neticesinde 1 şüpheli şahsın Hint kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 104 kök Hint keneviri ele geçirirken, bir şüpheli şahıs da gözaltına alındı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta kenevir operasyonu 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta kenevir operasyonu 1 gözaltı - Son Dakika
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