Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

23.08.2022 13:18
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu, Çengelli köyünde T.B'nin (30) orman arazisine kenevir ektiği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda arazide 53 kök kenevir ve 175 gram kubar esrar buldu. Zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise ruhsatsız av tüfeği, 4 tüfek fişeği ve 254 tabanca fişeği ele geçirildi.

T.B, gözaltına alındı.

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Tokat'ta kenevir operasyonu Tokat'ta kenevir operasyonu
Kaynak: AA

Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika
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