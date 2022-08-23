Ekipler, düzenledikleri operasyonda arazide 53 kök kenevir ve 175 gram kubar esrar buldu. Zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise ruhsatsız av tüfeği, 4 tüfek fişeği ve 254 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

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