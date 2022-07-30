Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan , AA muhabirine, ilçelerinde orman yangını ihbarını aldıklarını belirterek, "İtfaiye ekiplerimiz yangın alanına giderek müdahale ettiler. Küçük çapta orman yangınını ekiplerimiz büyümeden söndürdüler. Olay ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Yangına büyümeden müdahale eden ekibimizi kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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