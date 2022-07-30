Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Tokat'ın Niksar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akpınar Mahallesi 4. Etap TOKİ mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, AA muhabirine, ilçelerinde orman yangını ihbarını aldıklarını belirterek, "İtfaiye ekiplerimiz yangın alanına giderek müdahale ettiler. Küçük çapta orman yangınını ekiplerimiz büyümeden söndürdüler. Olay ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Yangına büyümeden müdahale eden ekibimizi kutluyorum." dedi.
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