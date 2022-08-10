Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

10.08.2022 16:12
Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ın Niksar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hasan köyü mevkisinde bulunan kızılçam ormanında çıkan yangına, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekipler, 2 arazöz, 3 araç ve 20 personelle yangını söndürm.eye çalıştı

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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