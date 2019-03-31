Son Dakika Haberleri: Tokat'ın Pazar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Erdoğan...

Tokat'ın Pazar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Erdoğan...

2 saat önce

Tokat'ın Pazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erdoğan Yılmaz kazandı.

Tokat'ın Pazar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Erdoğan..., System.String[]
Tokat'ın Pazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erdoğan Yılmaz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdoğan Yılmaz bin 502, BBP adayı Şerafettin Pervanlar bin 106, MHP adayı Oğuz Keleş 701 oy aldı.

Yılmaz'ın özgeçmişi-

Erdoğan Yılmaz, 1970 yılında Tokat'ın Pazar ilçesinde doğdu.

Yılmaz, uzun süre memur olarak çalıştı.

Erdoğan Yılmaz evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:12 Kaynak: AA

Erdoğan Yılmaz, AK Parti, Tokat, Güncel
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