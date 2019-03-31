Tokat'ın Pazar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Erdoğan...
2 saat önce
Tokat'ın Pazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erdoğan Yılmaz kazandı.
Tokat
'ın Pazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Erdoğan Yılmaz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdoğan Yılmaz bin 502, BBP
adayı Şerafettin Pervanlar
bin 106, MHP
adayı Oğuz Keleş
701 oy aldı.
Yılmaz'ın özgeçmişi-
Erdoğan Yılmaz, 1970 yılında Tokat'ın Pazar ilçesinde doğdu.
Yılmaz, uzun süre memur olarak çalıştı.
Erdoğan Yılmaz evli ve 3 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:12 Kaynak: AA
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