Salih Kılıçaslan (72) ile eşi Güleser Kılıçaslan (70), Saraykışla köyü yaylasında çıkan orman yangınının söndürülmesine destek vermek için bölgeye gitti. Çift, yangının kontrol altına alınmasının ardından 60 DH 345 plakalı traktör ile köylerine dönmek için yola çıktı.

Kaynak: AA

Reşadiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldü - Son Dakika

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