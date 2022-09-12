Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

12.09.2022 17:59
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dün söndürülen alanda tekrar çıkan orman yangınında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dün söndürülen alanda tekrar çıkan orman yangınında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Saraykışla köyü yakınındaki Frenk Yaylası'nda ormanlık alanda çıkan ve dün söndürülen yangın tekrar alevlendi.

Yangına, Reşadiye ve Niksar Orman İşletme ile Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Reşadiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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