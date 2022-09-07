Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye-Aybastı kara yolu Güvendik köyü mevkiinde meydana geldi. Nurettin G. (57) idaresindeki Ford transit marka 60 M 2057 plakalı yolcu minibüsü ile Hasan E. (42) idaresindeki Ford marka 60 ACH 330 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı araç sürücüleri yara almadan atlatırken, minibüsünde bulunan 13 yolcudan 4'ü yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 4 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Reşadiye, Tokat, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat'ta yolcu minibüsü ile kamyomet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.