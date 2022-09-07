Tokat'ta yolcu minibüsü ile kamyomet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta yolcu minibüsü ile kamyomet çarpıştı: 4 yaralı

07.09.2022 09:07
Tokat'ta yolcu minibüsü ile kamyomet çarpıştı: 4 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye-Aybastı kara yolu Güvendik köyü mevkiinde meydana geldi. Nurettin G. (57) idaresindeki Ford transit marka 60 M 2057 plakalı yolcu minibüsü ile Hasan E. (42) idaresindeki Ford marka 60 ACH 330 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı araç sürücüleri yara almadan atlatırken, minibüsünde bulunan 13 yolcudan 4'ü yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 4 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Reşadiye, Tokat, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta yolcu minibüsü ile kamyomet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta yolcu minibüsü ile kamyomet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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