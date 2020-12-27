Tokat'ın tarihi, doğal ve turistik mekanları masallarla tanıtılacak - Son Dakika

Tokat Valiliğince hayata geçirilen "Zümrüdü Anka'nın Kanatlarında Tokat Masalları Projesi" ile kentin tarihi, doğal ve turistik mekanlarının tanıtılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Türkiye genelinde masal konusunda uzman pek çok isim kente davet edildi.

İncelemelerde bulunan uzmanlar, bilgi sahibi kişilerle görüşerek Tokat'ın tarihi ve turistik mekanlarının başında gelen Ballıca Mağarası, Kaz Gölü, Zile Kalesi, Zinav Kanyonu, Taşhan, Sulusokak, Yağıbasan Medresesi, Mevlevihane, Melih Danişment Gazi Türbesi, Roma Arsenali, Niksar ilçesi, Taş Köprü ve bir zamanlar Kont Drakula'nın da esir tutulduğu Tokat Kalesi ile ilgili 13 masal derledi.

Geçtiği yerlerde görseller eşliğinde anlatılan masallar, 1 Ocak'tan itibaren oluşturulan YouTube kanalı üzerinden insanların beğenisine sunulacak.

Böylece herkesin Tokat'ın tarihi, doğal ve turistik güzelliklerini görmesi, merak edip kente gelmesinin sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de katılımıyla yapılan toplantıda Tokat Valisi Ozan Balcı'ya anlatıldı.

Vali Balcı, AA muhabirine, çocuklara ve kentin tanıtımına katkı sağlamak üzere "Zümrüdü Anka'nın Kanatlarında Tokat Masalları Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje üzerinde bir yıldır çalıştıklarını belirten Balcı, "Bu işe gönül vermiş masalcılarımızı Tokat'a davet ettik. Tokat'ın 13 tarihi ve doğal mekanında bu arkadaşlarımız masallarını anlattı. Masalların önemine inanıyorum. Memleket demek şarkıları, türküleri ile ninnileri, masallarıyla ve taşıyla her şeyi ile bir bütün." ifadelerini kullandı.

Masalların tarihin ve kültürün öğretilmesinde önemli olduğuna inandığını söyleyen Balcı, şunları kaydetti:

"Amacımız sadece çocuklarımıza bir perspektif kazandırmak değil. Tokat, üstü açık bir hazine gibi. Saklı ve keşfedilmemiş cennet gibi. Müthiş bir tarihi var. İnsan malzemesi çok kıymetli. Bu mekanlarımızı tanıtmak ve masallarla anlatmak güzel bir proje oldu. Emeği geçen Özge Hanım'a, Keziban hocama ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."