Tokat'ın tescilli ürünleri Ankara'da görücüye çıktı

Tokat, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde görücüye çıkardığı tescilli ürünleriyle fuara damgasını vurdu.



Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle başladı. ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleşen açılış töreni sonrasında katılımcı iller tescilli ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Fuara Tokat'tan 6 tescilli ürün ile 5 tane de tescil yolundaki ürünle katılım sağlandı. Tescilli Tokat Kebabı, Erbaa Narince Bağ Yaprağı, Niksar Cevizi, Turhal Yoğurtmacı, Zile Kömesi, Zile Pekmezi'nin yanında, tecil yolundaki Tokat Bez Sucuğu, Tokat Çemeni, Tokat Acukası, Tokat Bileziği, Tokat Yazması ile sağlanan katılımla fuarda Tokat Standının çok hareketli olduğunu söyleyen Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik, "Çok rahatlıkla standımız en çok ilgi çeken stant olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sergilediğimiz tüm ürünler yurt genelinde bilinen ve talep gören ürünler. Coğrafi İşaretin ve tescilin önemini kavramamızla birlikte tüm bu bilinen ürünlerimizi Oda ve Borsalarımız vasıtasıyla tescilledik. Tokat TSO olarak Tokat Kebabı alınmıştı şimdi ise Tokat Bez Sucuğu yolda. Erbaa TSO'muz Narince Bağ Yaprağını, Niksar TSO'muz Cevizi, Turhal TSO'muz Yoğurtmacı, Zile TSO'muz Kömeyi, Zile Ticaret Borsası da Zile Pekmezini almıştı. Daha da yolda bir çok ürünümüz ise tescil sırasında. Standımıza, Tokat eski milletvekillerimiz, bürokratlarımız, Ankara'da yaşayan hemşerilerimiz de katılım sağladı. Erbaa Belediye Başkanımız da gelen misafirlerimize ev sahipliği yapan isimlerden birisiydi. Ben bu minvalde, fuarı önemseyen ve düzenleyen ATO'ya, katılım sağlayan şehirlerimize teşekkür ediyorum. Antalya Ticaret Borsası tarafından organize edilen ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen YÖREX'le hayatımıza giren coğrafi işaret kültürünün büyüyerek devam ettiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.



Öte yandan, fuarda Kültür Bakanlığı davetiyle Ankara'da bulunan Tokatlı Yazma Ustası Ahmet Duran Yaşin'de hünerlerini sergiledi. - TOKAT