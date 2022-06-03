Tokat'ın Turhal ilçesinde bisiklet yol ağı 37 kilometreye çıkartılacak - Son Dakika
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Tokat'ın Turhal ilçesinde bisiklet yol ağı 37 kilometreye çıkartılacak

03.06.2022 11:32
Tokat'ın Turhal ilçesinde bisiklet yol ağı 37 kilometreye çıkartılacak

Bisikletin yoğun kullanıldığı Tokat'ın Turhal ilçesinde bisiklet yol ağının 37 kilometreye çıkartılması için çalışma yürütülüyor.

Bisikletin yoğun kullanıldığı Tokat'ın Turhal ilçesinde bisiklet yol ağının 37 kilometreye çıkartılması için çalışma yürütülüyor.

Yaklaşık 20 bin bisiklet olduğu tahmin edilen ilçede 15 kilometre bisiklet yol ağı bulunuyor.

Turhal Belediyesi, 22 kilometre daha bisiklet yolu oluşturarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, AA muhabirine, ilçenin Türkiye'nin en fazla bisiklet kullanan kentleri arasında bulunduğunu söyledi.

Bisikleti insanların kültürel ve sosyal hayatına daha fazla sokmak istediklerini belirten Bekler, "Şehrimizin çeşitli yerlerinde 22 kilometrelik bisiklet yolumuzun projemizi hazırladık. İnşallah en kısa sürede şehrimizi bisiklet yolu ağlarıyla öreceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul da Turhal'ın coğrafi bakımından bisiklet kullanımı için uygun olduğuna işaret etti.

İlçede insanların bisiklete ciddi ilgisi bulunduğunu vurgulayan Kurtul, "Ulaşımı bisikletle sağlıyor birçok kişi. Belediyemiz bisiklet yolu yapmasıyla gerekli hassasiyeti göstermiş durumda." ifadesini kullandı.

Turhal'da neredeyse her evde bisiklet bulunduğunun altını çizen Kurtul, "Bisiklet sürmek için bisiklet yollarının olması gerekiyor. Trafikte bazı şoför arkadaşlar bisikletli insanlarımıza dikkat etmiyor. Bu, bazen trafik kazalarına sebep oluyor. Bisiklet kullanımı hem sportif hem de ulaşım alanında ihtiyaçları karşılıyor." diye konuştu.

Bisikletin çevreye de duyarlı bir araç olduğuna dikkati çeken Kurtul, "Araçlarının egzozundan çıkan dumanın ozon tabakasına etkisi, ekolojik dengeyi bozması nedeniyle bisiklet kullanmasının yaygınlaştırılması gerekiyor. Her geçen gün araç sayısı artıyor. Bisiklet kullanımı yaygınlaştığında daha az egzoz salınımı olacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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