Turhal'da bisiklet yolu uzunluğu 32 kilometreye çıkartılacak - Son Dakika

Bisikletin yoğun olarak kullanıldığı Tokat'ın Turhal ilçesinde Belediye, 22 kilometre bisiklet yolu yapımı için çalışma başlattı.

Yaklaşık 20 bin bisikletin olduğu tahmin edilen ilçede daha önce 10 kilometrelik bisiklet yolunu vatandaşların hizmetine açan Belediye bu parkura 22 kilometre daha ekleyecek.

Belediye Başkanı İlker Bekler, AA muhabirine, yüzölçümü bakımından Turhal'ın Tokat'ın en büyük ilçesi olduğunu söyledi.

Turhal'ın Türkiye genelinde bisiklet kullanan yerler arasında ilk sıralarda yer aldığını anlatan Bekler, "Bisikleti, kültürel ve sosyal hayatımıza sokmak istiyoruz. Bu amaçla başladığımız çalışmalarda şehrimizin çeşitli yerlerinde 22 kilometrelik bisiklet yolumuzun projemizi hazırladık. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankasına sunduk. İnşallah en kısa sürede şehrimizi bisiklet yolları ağları ile öreceğiz." dedi.

Bisiklet kullanımının artmasıyla trafiğin rahatlayacağını dile getiren Bekler, "Koronavirüs eski alışkanlıklarımızı gözden geçirmemizi ve sağlıklı hayatı göz önünde bulundurmamızı sağladı. Hareketin daha çok yapılması gerektiğini bu vesileyle anlamış olduk. Vatandaşlarımızın bisiklet kullanabilmeleri için ilçemizin coğrafi durumu çok uygun." ifadesini kullandı.