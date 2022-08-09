Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü

09.08.2022 18:11
Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü

Tokat'ın Turhal ilçesinde devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Baraj inşaatında çalışan Erol Tunçöz'ün (52) kullandığı 06 FV 3424 plakalı taş yüklü kamyon, Yazıtepe mevkisindeki dağ yolunda yamaca devrildi.

Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kamyonun altında kalan Tunçöz, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücünün cenazesi, Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Yazıtepe, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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