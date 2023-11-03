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Tokat'ın Turhal ilçesinde tren çarpan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ilçesinde tren çarpan kişi yaşamını yitirdi

Son Güncelleme: 03.11.2023 09:39

Hacılar Mahallesi Çenesiler Küme Evleri mevkisinde bir kişinin rayların üzerinde parçalanmış cesedi bulundu. İnceleme sonucunda cesedin İbrahim Ç'ye ait olduğu belirlendi. İbrahim Ç'nin gece tren çarpması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde tren çarpan kişi yaşamını yitirdi.

Hacılar Mahallesi Çenesiler Küme Evleri mevkisinde sabah saatlerinde bir kişinin rayların üzerinde parçalanmış cesedi bulundu.

Yapılan incelemede cesedin, bölgedeki bir tuğla fabrikasında çalışan İbrahim Ç'ye (43) ait olduğu belirlendi.

Gece tren çarpması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen İbrahim Ç'nin cesedi, incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat'ın Turhal ilçesinde tren çarpan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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