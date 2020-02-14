Tokat'ın yazma motifleri işlendiği kumaşlara hayat veriyor - Son Dakika
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Tokat'ın yazma motifleri işlendiği kumaşlara hayat veriyor

6 saat önce

Tokat'ta yaşayan 60 yaşındaki Rabia Daşçı, 600 yıllık tarihi Tokat yazması motiflerini batik çalışması ile birleştirerek kumaşa işliyor.

Tokat'ın yazma motifleri işlendiği kumaşlara hayat veriyor, System.String[]

Tokat'ta yaşayan 60 yaşındaki Rabia Daşçı, 600 yıllık tarihi Tokat yazması motiflerini batik çalışması ile birleştirerek kumaşa işliyor.

Çocukluğunda ailesinin Tokat yazması için baskı kalıpları hazırladığı Daşçı, daha sonra çeşitli yazma atölyelerinde çalıştı. Yaklaşık 10 yıldır batik tekniği ile Tokat yazma motiflerini birleştiren Daşçı, KOSGEB desteğiyle kurduğu atölyede kumaşları bu yöntemle boyamaya başladı.

"Geliştirdiğim teknikle renkler birbirine karışmıyor"

Rabia Daşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, batik tekniği ile her renkte ve istenilen desende motifler geliştirdiğini söyledi.

Daha önce yazma ve sofra örtülerinde kullanılan yöreye özgü 600 yıllık motifleri kullandığını belirten Daşçı, "Geliştirdiğim batik tekniği ile yazma kumaşlarından istenilen motifleri de kullanarak gece kıyafeti, şal gibi yazlık tarzda birçok ürün yapıyorum." dedi.

Çocukluğundan beri sektörün içinde yer aldığını ve her alanında çalıştığını vurgulayan Daşçı, üniversitede tekstil bölümünden mezun olduğunu anlattı.

Daşçı, şunları söyledi:

"Batik tekniğinde renkler birbiriyle ile iç içe girer, karışır ancak benim geliştirdiğim teknikle renkler birbirine karışmıyor. Dolayısıyla istediğim tarz ve modelde uygulamalar, motifler yapabiliyorum. Tokat yazması motiflerini bile rahatlıkla kullanabiliyorum. Beyaz yazma kumaşını alıyoruz, üzerine istediğimiz renk ve tasarımda işleme yapıyoruz. Sonra bu kumaşlardan elbise yapılıyor. Yaptığım ürünleri İstanbul'daki toptancılara gönderiyorum. Oradan da başta Antalya, Marmaris olmak üzere genelde sahil kentlerine, turistik bölgelere gönderiliyor. Oldukça da ilgi görüyor."

Daşçı, son yıllarda yaptığı ürünlere ilginin arttığını da belirterek, "Atölyemde benden başka iki kişi daha istihdam ediyorum. Hedefim, Tokat yöresine has yazma kumaşlarından yapılan elbiselerden oluşan bir defile ile bunu bütün Türkiye'ye tanıtmak." diye konuştu.

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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