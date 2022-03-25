TOKAT'IN YENİ HAVALİMANINA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ - Son Dakika
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TOKAT'IN YENİ HAVALİMANINA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ

25.03.2022 11:31

TOKAT'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği havalimanına ilk yolcu uçağı iniş yaptı.

TOKAT'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği havalimanına ilk yolcu uçağı iniş yaptı.

Tokat'ta, mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisinde yapılan yeni havalimanı inşaatı tamamlandı. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan havalimanı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Açılış öncesi ilk yolcu uçağı da alana indi. Türk Hava Yolları'na ait TK 2582 sefer numaralı Tokat isimli yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'ndan 114 yolcusu ile saat 10.28'de Tokat Havalimanı'na iniş yaptı. İstanbul'dan memleketlerine gelen yolcular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Eski havalimanına büyük yolcu uçaklarının iniş yapamamasından dolayı 2017 yılında kentte uçak seferleri durdurulmuştu. 5 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağı kente inmiş oldu.

TOKAT'IN YENİ HAVALİMANINA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ
TOKAT'IN YENİ HAVALİMANINA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ
TOKAT'IN YENİ HAVALİMANINA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ
TOKAT'IN YENİ HAVALİMANINA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ
TOKAT'IN YENİ HAVALİMANINA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TOKAT'IN YENİ HAVALİMANINA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ - Son Dakika
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