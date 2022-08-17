Tokat'ta traktör kazasında ölen genç toprağa verildi

Hasan Demirel yönetimindeki 60 YA 996 plakalı traktör, dün Büget köyünde devrilmiş, kazada, sürücü ile traktörde bulunan Halil Arslan (15) yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Demirel, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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