Tokat'ta traktör kazasında ölen genç toprağa verildi - Son Dakika
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Tokat'ta traktör kazasında ölen genç toprağa verildi

17.08.2022 17:28
Tokat'ta traktör kazasında ölen genç toprağa verildi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

İlçeye bağlı Büğet köyünde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Hasan Demirel'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından köye getirildi.

Demirel, köy mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Hasan Demirel yönetimindeki 60 YA 996 plakalı traktör, dün Büget köyünde devrilmiş, kazada, sürücü ile traktörde bulunan Halil Arslan (15) yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Demirel, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yeşilyurt, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta traktör kazasında ölen genç toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta traktör kazasında ölen genç toprağa verildi - Son Dakika
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