Son Dakika Haberleri: Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Son Dakika Güncel Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

6 saat önce

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde kara dönüştü. Kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Polis ekipleri, kar yağışının artmasıyla bölgede araç geçişine kontrollü olarak izin verdi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle karayolları ekipleri iş makineleriyle tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Çamlıbel, Sivas, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı
Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne yağan mevsimin ilk karı havadan görüntülendi Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Yunanistan Başbakanı Miçotakis, NATO'dan Türkiye'yi kınamasını istedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 08:24:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]