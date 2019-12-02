Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
6 saat önce
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:04 Kaynak: AA
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde kara dönüştü. Kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.
Polis ekipleri, kar yağışının artmasıyla bölgede araç geçişine kontrollü olarak izin verdi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle karayolları ekipleri iş makineleriyle tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.
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