Tokat'ta bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı - Son Dakika
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Tokat'ta bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı

04.09.2022 23:24
Tokat'ta bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı

Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiyeciler tarafından kesilerek çıkarıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiyeciler tarafından kesilerek çıkarıldı.

Adem Kumru (34 ), Yunus Emre Mahallesinde bulunan semt sahasında arkadaşları ile voleybol maçı oynadı. Kumru'nun bir pozisyon sonrası yüzük parmağı kırıldı. Arkadaşları Kumru'yu Zile Devlet Hastanesine götürdü.

Kumru'nun şişen parmağındaki yüzüğü çıkaramayan sağlık görevlileri itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu yüzük çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Kumru, "Voleybol topuna vururken ters bir hareketle parmağım kırıldı. Şişen parmağıma yüzük oturdu. Moraran parmağımda inanılmaz acı çektim. Zile Devlet Hastanesi aciline gittim. Görevliler itfaiyeden destek istediler. İtfaiyeci arkadaşlar sağ olsunlar özel makinelerle yüzüğü keserek çıkardılar." dedi.

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Kaynak: AA

voleybol, İtfaiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı - Son Dakika
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