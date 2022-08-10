Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Turhal Karayolu Ede Köyü mevkiinde meydana geldi. S.A (52) idaresindeki Citroen marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tragger, Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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