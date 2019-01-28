Son Dakika Haberleri: Tokat İş Başvuru Kuyruğu Yola Taştı

Tokat İş Başvuru Kuyruğu Yola Taştı

1 saat önce

Tokat'ta çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu.

Tokat'ta çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu. Başvuru çok olunca, kuyruk yola kadar uzadı.

İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il genelinde belediyelerde, kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere toplam bin 500 kişiyi işe alacağını duyurdu. Maaş ve sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak programdan faydalanmak isteyen kişiler İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruk, İl Müdürlüğü önünde bulunan çift şeritli yolun tek şeridine kadar uzadı. İŞKUR yetkilileri başvuru yoğun olunca, adayları sırayla içeriye aldı. Kayıtların 1 Şubat'a kadar devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:14 Kaynak: DHA

İŞKUR, Tokat, Güncel
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