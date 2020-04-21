TOKAT-İSPANYA'DAN GETİRİLEN 94 TÜRK VATANDAŞI, TOKAT'TA YURDA YERLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

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TOKAT-İSPANYA'DAN GETİRİLEN 94 TÜRK VATANDAŞI, TOKAT'TA YURDA YERLEŞTİRİLDİ
51 dakika önce
İSPANYA'dan getirilen 94 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacakları Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.
İSPANYA'dan getirilen 94 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacakları Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında İspanya'dan uçakla Samsun'a getirilen 94 Türk vatandaşı, yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a yönlendirildi. 94 kişi Tokat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki Ballıca Yurdu'na getirildi. Yurda yerleştirilen kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:40 Kaynak: DHA
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