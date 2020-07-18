Tokat İstanbul bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika

Tokat İstanbul bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

İstanbul bağlantılı uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Tokat'ta düzenlenen operasyon sonrasında 9 kişi tutuklandı.

İstanbul bağlantılı uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Tokat'ta düzenlenen operasyon sonrasında 9 kişi tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonrasında 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve şüphelilerden işlemleri tamamlanan 13'ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişiden 9'u tutuklanırken, 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kalan 2 kişinin ise mahkemeye çıkarılmadan savcılık sorgusunun hemen akabinde salıverildiği öğrenildi.

Gözaltında tutulan 4 zanlının işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacağı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat İstanbul bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika
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Son Dakika

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20:09
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
20:08
Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
20:01
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19:36
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19:21
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