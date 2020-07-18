Tokat İstanbul bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika

Tokat İstanbul bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

İstanbul bağlantılı uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Tokat'ta düzenlenen operasyon sonrasında 9 kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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