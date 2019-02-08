Tokat Kadife Kaplama Otomobil İlgi Çekti

Kadife kaplama otomobil ilgi çektiTokat'ta sanayide çalışan Can Şahinoğlu'nun kadife kaplama yaptığı otomobili kentte ilgi çekti.

Kadife kaplama otomobil ilgi çekti



Tokat'ta sanayide çalışan Can Şahinoğlu'nun kadife kaplama yaptığı otomobili kentte ilgi çekti.



Kent merkezinde Sanayi Sitesinde oto kaplama dükkanında çalışan Can Şahinoğlu iş arkadaşı Sinan Özdilek ile birlikte lüks otomobilini kadife ile kapladı. Avrupa ülkelerinde lüks otomobillerde rastlanan ancak Türkiye'de çok yaygınlaşmamış kadife kaplama ilgi çekti.



Modifiyeli araçları sevdiğini, bu yüzden kendi aracını kadife ile kapladığını söyleyen Can Şahinoğlu, İnsanlar folyoya kaplamaya önyargılı yaklaşıyor. Biz hem işyerimizin tanıtımı için hem de kendi aracımızda görsünler ki bize güvensinler diye kendi aracımıza böyle bir şey yaptık. Aracımız tamamen kadife kaplama. Bunun herhangi bir zararı yoktur. İnsanlar bunu yanlış biliyor. Yıkatmasında veya ruhsata işletmesinde herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Araçta modifiyeyi seviyorum. Biz de bu modifiyeyi ilk olarak kendi aracımızda denedik. Çok güzel oldu. Beğenenler oldu. Kötü yorum yapanlar da oldu ama herkesin kendi düşüncesidir dedi.



Bir akım başlatmak istediklerini ifade eden Sinan Özdilek ise Biz bunu diğer yabancı ülkelerde gördük. Bizim ülkemizde birçok lüks araç sahibi dokundurmaya kıyamıyor. Baktık ki diğer ülkelerde bunları yapanlar var. Biz de yapalım, bir akım başlatalım dedik. Türkiye'de bundan önce bildiğim kadarıyla 3-4 tane yapıldı. Bir yenisini de biz Tokat'ta yapalım dedik. Avrupa da bunu yapan insanlar sadece modifiye amaçlı değil de bir bakıma arabayı da koruma amaçlı yapıyor. Arabayı hem taş atığından hem çizilmeden koruyorsunuz hem de dolu gibi olası bir doğal afetten koruyorsunuz diye konuştu.

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