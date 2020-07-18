TOKAT Kamyonetin çarptığı minibüsün devrilmesi kamerada - Son Dakika

TOKAT Kamyonetin çarptığı minibüsün devrilmesi kamerada
Kamyonetin çarptığı minibüsün devrilmesi kameradaTOKAT'ta bir servis minibüsü ile kamyonetin karıştığı kaza anları araçtaki kameralarca saniye saniye kaydedildi.
Kamyonetin çarptığı minibüsün devrilmesi kamerada
TOKAT'ta bir servis minibüsü ile kamyonetin karıştığı kaza anları araçtaki kameralarca saniye saniye kaydedildi. Devrilen minibüsün sürücüsünün şaşkınlığı da görüntülere yansıdı.
Kaza, 15 gün önce Tokat Organize Sanayi Bölgesinde yaşandı. Hacı Ahmet Oruç (33) idaresindeki 60 S 0097 plakalı servis minibüsü, sanayi bölgesinde çalışan işçileri fabrikaya bıraktıktan sonra şehre dönmek üzere hareket etti. Anayolda seyreden minibüse Organize Sanayi Bölgesi 2'inci kısımda Kubilay Akbaba (37) idaresindeki 34 VN 4379 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yatarak devrildi. Kaza anı minibüste bulunan kameralar tarafından kaydedildi. Minibüs sürücüsü Hacı Ahmet Oruç'un devrilen araçtan kendi imkanları ile çıkış anı ve yaşadığı şaşkınlık da görüntülere yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:14 Kaynak: DHA
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