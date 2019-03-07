Tokat Kanser Olan Köpeği Sahiplenip, Tedavi Ettirdi

Kanser olan köpeği sahiplenip, tedavi ettirdiTokat Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Mehmet Eren Duran (35), sokakta bulduğu ve kanser olduğu belirlenen köpeği sahiplenerek, tedavi ettirdi.

Kanser olan köpeği sahiplenip, tedavi ettirdi



Tokat Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Mehmet Eren Duran (35), sokakta bulduğu ve kanser olduğu belirlenen köpeği sahiplenerek, tedavi ettirdi. Köpeğe 'Bozkız' ismini veren Duran, Bunun dışında 5 köpeğim daha var. Bunların bakımında harcadığım parayla başka hayvan alıp, baksaydım para kazanırdım; ama köpeklere olan sevgimden gözüm görmüyor dedi.



Kent merkezindeki Gezirlik Mahallesi'nde oturan, evli ve 2 çocuk babası, inşaat işçisi Mehmet Eren Duran, sokakta başıboş 4 yaşındaki dişi kırma çoban köpeğini gördü. Hayvanlara olan sevgisi dolayısıyla köpekle yakından ilgilenen Duran, hareketlerinden hasta olabileceğini düşündü. Köpeği sahiplenen Duran, muayene ettirmek için veteriner Mustafa Dülek'e götürdü. Yapılan muayene sonucu köpeğin cinsel organında 'trans venereal tümor' adında kanser olduğu tespit edildi. Veteriner Dülek, köpeğe kemoterapi uygulanmasına karar verdi. Dülek'in 2 seanstan yaklaşık 1 aydır kemoterapi uyguladığı köpeğin hastalığı gün geçtikçe azalmaya başladı. Duran, köpeğe 'Bozkız' ismini verdi.



'HAYVANLARI SEVDİĞİM İÇİN ESİRGEMİYORUM'



Hayvanlara olan sevgisi dolayısıyla köpeğin tedavisini üstlendiğini belirten Mehmet Eren Duran, Köpeğin rahatsız olan bölgesinin fotoğrafını çekip veterinere gönderdim. Tedavi olup olamayacağını sordum. Veteriner Mustafa bey de tedavisinin mümkün olduğunu söyledi. Köpek 2 seanslık tedavi gördü. Köpeğin ismini 'Bozkız' koyduk. Bu köpekten hariç 5 tane daha köpeğim var. Hayvancılıkla da uğraşıyorum. Bunların bakımında tedavisinde harcadığım parayı başka hayvan alıp, baksaydım para kazanırdım; ama köpeklere olan sevgimden dolayı gözüm görmüyor. Köpeklere yaptığım masrafın paralarını biriktirseydim iyi bir arabam olurdu. Lüks bir araba olmasa da iyi bir arabaya binerdim. Hayvanları sevdiğim için esirgemiyorum. Hayvanlara ayırdığım zamanı aileme ayırmıyorum diye konuştu.



'HASTALIK YÜZDE 50 CİVARINDA GERİLEDİ'



Veteriner Mustafa Dülek ise köpeğe uygulanan tedaviyle ilgili bilgi verdi. Hyavanın cinsel organında kanserli doku olduğunu belirten Dülek, Köpekte 'trans venereal tümor' bulunduğunu tespit ettik. Köpeklerde çiftleşme ile bulaşan bir hastalıktır. Maliyetli bir tedavi ama yapılmasına karar verildi. Tedavinin ilk kürünü uyguladık ve ikinci kürünü de uyguladık. İlk kürden sonra olumlu netice aldık. Hastalık yüzde 50 civarında geriledi. Bu ikinci kürle birlikte tedaviyi sonuçlandıracağız. Köpeği kurtarmış olacağız. Köpeğe şu anda kemoterapi tedavisi yapıyoruz. Bu ilaç insanlarda da kullanılıyor dedi.

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