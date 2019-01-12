Tokat Kar Üzerinde, Müzik Eşliğinde Piknik Yaptılar

Kar
üzerinde, müzik eşliğinde piknik yaptılar Tokat
'ta bir grup kar üzerinde müzik eşliğinde piknik yaptı.
Kent merkezinden geçen Yeşilırmak kenarında bulunan Şehitler Parkında Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin
Tuna önderliğinde bir araya gelen arkadaşlar, kar üzerine sofra bezi sererek piknik yaptı. Cümbüş, darbuka ve klarnet eşliğinde piknik yapan grup çemen ve ekmek yedi. Tokat türkülerini hep bir ağızdan seslendiren grup piknikte doyasıya eğlendi.
Tokatlıların vazgeçilmez lezzetlerinden birinin çemen olduğunu söyleyen Fatma Esin Tuna, Yazın piknik yapmak herkesin yaptığı ve olağan bir şey. Biz de pikniğimizi kışın yapmak istedik. Kışın tadını çıkartmak istedik. Yani hep kayıyoruz, üşüyoruz. Şikayet etmekten ziyade keyfine varmak istedik. Biz Tokatlılar olarak çemeni tüketiriz, özellikle kışın tüketiriz. O yüzden bugünkü tercihimiz de çemen ve ev ekmeği oldu. Burada piknik yaptık, eğlendik, şarkılar ruhumuzu, içimizi ısıttı. Çemeni sadece hafta sonu yiyoruz, çünkü kokusu rahatsız edebiliyor dedi.